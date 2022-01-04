Bordo-mavili takımın kadrosuna katmaya hazırlandığı Irakli Azarovi transferinde pürüz çıktı. Dinamo Batumi ve Gürcü sol bek, fiyat artırınca Trabzonspor masadan kalkma noktasına geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fırtına, geçtiğimiz gün Trabzon'a gelen 19 yaşındaki oyuncunun isteklerinin ardından transferi şimdilik askıya aldı. Rakamlar, istenen seviyeye gelmezse 19 yaşındaki oyuncudan vazgeçilecek.
Kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Azarovi, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor - Son Dakika Spor