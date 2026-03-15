Henüz ömrünün baharındaydı! 20 yaşındaki futbolcudan acı haber

15.03.2026 10:26
Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın vefat ettiğini açıkladı.

Tendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız."

Merhum futbolcu, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi görüyordu. Baran Alp Vardar'ın naaşı bugün Beylikdüzü Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

    Yorumlar (1)

  • muhammed21 muhammed21:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 3 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
