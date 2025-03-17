Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi - Son Dakika
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Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi

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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Newcastle United ile Aston Villa'nın yanı sıra Fulham, Everton ve Nottingham Forest da Semih'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisi 15 milyon euro.

17.03.2025 11:36
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Geçen sezon yıldızını parlatan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girdi.

5 TAKIM BİRDEN İSTİYOR

CaughtOffside'nin haberine göre; Premier Lig takımları Newcastle United ile Aston Villa, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'un gündemine aldı. Haberin detayında bu iki dev kulübün yanına üç İngiliz kulübünün daha eklendiği ve Fulham, Everton ile Nottingham Forest'ın da Semih'i listesine yazdığı belirtildi. 5 kulübün de genç futbolcuyu gelecek vaat eden isimlerden biri olarak gördüğünün altı çizildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Öte yandan Fanatik'in geçtiğimiz günlerdeki haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih'ten maddi gelir sağlamak istiyor ve uygun teklifin gelmesi durumunda satışa izin vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu için 15 milyon euroluk bonservis bedelinde karar kıldığı iddia edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta görev aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Semih'in siyah-beyazlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hepsi de Premier Lig\'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi

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Son Dakika Spor Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • byhakantrn1:
    Bunlar şakamı, bu semıhi yapay zekadan felanmı ızlemıslerde talip olmuslar ,yalan yanlıs boş haber bence ,topu önune alıp bencılce calım atan ,cevresıne bakmadan dikine gıdıp fınaldede topu dısarı atan bır oyuncu dan bahsedyrz dimi…??batuhan reis ıyı yorumlamış dı bi ara ?? 2 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Sezon başında 15 mlyn verdiler bjk kabul etmedi ,bu sezon 15 zor verirler . 0 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Hiç düşünmeden kim istiyosa gönderin bunu.Burada havalara sokup yıldız yıldız diye bağırınıp durdunuz,yurtdışına gidebilecek kabiliyeti varsa orada boyunun ölçüsünü alırlar belki 0 0 Yanıtla
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