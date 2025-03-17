Hepsi de Premier Lig\'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi

Geçen sezon yıldızını parlatan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girdi.

5 TAKIM BİRDEN İSTİYOR

CaughtOffside'nin haberine göre; Premier Lig takımları Newcastle United ile Aston Villa, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'un gündemine aldı. Haberin detayında bu iki dev kulübün yanına üç İngiliz kulübünün daha eklendiği ve Fulham, Everton ile Nottingham Forest'ın da Semih'i listesine yazdığı belirtildi. 5 kulübün de genç futbolcuyu gelecek vaat eden isimlerden biri olarak gördüğünün altı çizildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Öte yandan Fanatik'in geçtiğimiz günlerdeki haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih'ten maddi gelir sağlamak istiyor ve uygun teklifin gelmesi durumunda satışa izin vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu için 15 milyon euroluk bonservis bedelinde karar kıldığı iddia edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta görev aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Semih'in siyah-beyazlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.