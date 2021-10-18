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Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma - Son Dakika

Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

18.10.2021 14:50

Ukrayna 2. Ligi'nde futbol tarihinde görülmemiş olay yaşandı. Kremin Kremenchuk oyuncusu Vitaliy Boyko, Uzhgorod maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yansıdı. Bu görüntüler için, "Sevinç değil, kızgınlıktı" diyen futbolcu kimseyi ikna edemedi. Ukrayna Futbol Federasyonu, bu futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Ukrayna'da akılamaz bir olay yaşandı. Kremin Kremenchuk'un oyuncusu Vitaliy Boyko, takımının Uzhgorod ile oynadığı lig maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yakalandı.

Böyle şey ne görüldü ne de duyuldu! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

SORUŞTURMA AÇILDI

NTV Spor'un aktardığı habere göre; Bu görüntüler Ukrayna'da büyük sükse yaratırken, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi oyuncu hakkında soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir kanıt elde edilemedi.

Boyko daha sonra yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim" dedi.

Böyle şey ne görüldü ne de duyuldu! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma
Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

Futbol Federasyonu, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma - Son Dakika
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