Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan
Nesibe Aydın: Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem Yıldızhan
Bellona Kayseri Basketbol: Williams 19, Slocum 25, Sventoraite 15, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gizem Tüzün 5
1. periyot: 25-17
Devre: 46-37
3. periyot: 66-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 mağlup etti.
Kaynak: AA
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