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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

05.12.2021 15:55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Erhan Gürsel, Benhür İrcel, Berk KurtulmuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 22, Gizem Mürvet Uca 3, Duygu Özen 2, Macaulay 17, Doyle 26, Merve Arı 5, Gonca Karakaş, İrem Sözen, Saranda Dalcı, Ferda Yıldız 3,Elazığ İl Özel İdare: Morgan 19, Pulliam 13, Razheva...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Erhan Gürsel, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 22, Gizem Mürvet Uca 3, Duygu Özen 2, Macaulay 17, Doyle 26, Merve Arı 5, Gonca Karakaş, İrem Sözen, Saranda Dalcı, Ferda Yıldız 3,

Elazığ İl Özel İdare: Morgan 19, Pulliam 13, Razheva 24, Nur Nihan Dabakoğlu 3, Melike Yalçınkaya 11, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Esma Çelen Türk

1. Periyot: 18-11

Devre: 42-35

3. Periyot: 60-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 78-72 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Merve Arı, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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