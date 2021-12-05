Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Alper Gökçebel
BOTAŞ: Prezelj 2, Sehernaz Çidal 14, Tilbe Şenyürek 7, Jurjane 17, Davis 15, Hatice Pelin Gülçelik 8, Ceren Gökdemir, Işılay Eğin
OGM Ormanspor: Robinson 14, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 9, Mc Cowan 11, Lucet 20, Meltem Avcı 7, Damla Gezgin 4, Nazlı Bircan Gökdemir
1. Periyot: 13-23
Devre: 36-33
3. Periyot: 49-50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki başkent derbisinde OGM Ormanspor, rakip sahada BOTAŞ'ı 70-63 yendi.
Kaynak: AA
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