Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mustafa Candemir Tabak, Mehmet Burak Anlatıcı
Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 14, Nacickaite 17, Harika Gözde Eldaş 17, Thomas 10, Coates 10, Hülya Çoklar Asarcıklı, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gizem Kaymaz 3
Hatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 15, Bahar Çağlar Ökten 12, Elif Emirtekin 4, Melis Dilara Lafatan 2, Gorini 3
1. Periyot: 20-12
Devre: 39-28
3. Periyot: 61-38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Hatayspor'u 78-60 yendi.
Kaynak: AA
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