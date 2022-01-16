Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ali Köseoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 18, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 6, Emel Sığırcı 6, Fields 15, Mircheva 16
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Robinson 20, Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 2, McCowan 29, Damla Gezgin 3, Lucet 10, Nazlı Bircan Gökdemir
1. Periyot: 22-13
Devre: 39-43
3. Periyot: 56-60
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 86-65 yendi.
Kaynak: AA
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