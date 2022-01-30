Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Erhan Gürsel, Ahmet Taner İbin, Samet Biner
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Nared 22, Louise Davis 28, Candide Öztürk, Sera Özelçi 6, Öykü Taşkın 3, Naile Çırak 5
BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 13, Elizabeth Davis 18, Hatice Pelin Gülçelik, Işıl Alben 8, Jurjane 11, Işılay Eğin, Ceren Gökdemir
1. Periyot: 21-21
Devre: 39-45
3. Periyot: 55-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 86-68 yendi.
Kaynak: AA
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