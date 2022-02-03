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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. mücadelesi yarın başlayacak

03.02.2022 09:51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. mücadelesi yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

18.00 Fenerbahçe Safiport- Beşiktaş HDI Sigorta (Metro Enerji)

18.00 BOTAŞ- Hatayspor (Ankara DSİ)

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Çankaya Üniversitesi- Antalya 07 Basketbol (Ankara)

14.00 Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

9 Şubat Çarşamba:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
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