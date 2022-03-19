Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler, Serdar Saraç
OGM Ormanspor: Robinson 10, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 13, Mc Cowan 22, Lucet 5, Meltem Avcı 14, Damla Gezgin 15
Galatasaray: Plum 32, Merve Aydın 26, Evans 8, Davis 3, Gizem Başaran Turan 5, Melis Gürcan 7, Krajisnik 6, Sude Yılmaz 6
1. Periyot: 26-24
Devre: 53-55
3. Periyot: 67-76
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 93-90 yendi.
Kaynak: AA
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