Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 17, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 6, Gökçe Doğan 3, Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 24, Farhiya Abdi 12, Sventoraite 11, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi
BOTAŞ: Dubljevic 20, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 2, Ayşe Cora 18, Işıl Alben 5, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 6, Jurjane, Davis 24
1. Periyot: 14-36
Devre: 41-48
3. Periyot: 59-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 92-78 mağlup etti.
Kaynak: AA
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