Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

02.04.2022 17:33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan KalyoncuBellona Kayseri Basketbol: Peddy 17, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 6, Gökçe Doğan 3, Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 24, Farhiya Abdi 12, Sventoraite 11, Gizem...

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 17, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 6, Gökçe Doğan 3, Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 24, Farhiya Abdi 12, Sventoraite 11, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi

BOTAŞ: Dubljevic 20, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 2, Ayşe Cora 18, Işıl Alben 5, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 6, Jurjane, Davis 24

1. Periyot: 14-36

Devre: 41-48

3. Periyot: 59-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Ozan Çakar, basketbol, Kayseri, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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