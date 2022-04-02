Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

02.04.2022 19:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet BinerFenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe YılmazNesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet Biner

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe Yılmaz

Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 9, Thomas 3, Snytsina 9, Nacickaite 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 13-9

Devre: 35-26

3. Periyot: 52-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 21. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Nesibe Aydın ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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Şerife Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Emin Moğulkoç, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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