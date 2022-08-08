ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları, bu sezon 4 kupa hedefliyor - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları, bu sezon 4 kupa hedefliyor

08.08.2022 16:33
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları, bu sezon 4 kupa hedefliyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları Asena Yalçın ve Gökşen Fitik, mücadele edecekleri 4 organizasyonda da kupa almayı istediklerini söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları Asena Yalçın ve Gökşen Fitik, mücadele edecekleri 4 organizasyonda da kupa almayı istediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Asena ve Gökşen, sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Yardımcı antrenörler eşliğindeki çalışmada sporcular, kuvvet ve atış antrenmanı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyun kurucu Asena, bu sezon ligin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edeceklerini anlattı.

Yarışacakları 4 kulvarda da şampiyon olmak istediklerini aktaran Asena, "Bu sezon 4 kupa hedefimiz var. Çok ciddi yatırım yaptık. 4 kupaya da en iyi şekilde hazırlanacağız. Mersin halkı bu sene de bizi yalnız bırakmasınlar. Onların sayesinde bir kupa almıştık, inşallah yine onların sayesinde bu yıl 4 kupayı da kazanacağız." ifadesini kullandı.

Gökşen de tüm organizasyonlarda kupa almak için çalıştıklarını belirterek, "Taraftarın desteği hedeflerimize ulaşmamızda çok büyük bir faktör. Her zaman olduğu gibi büyük Mersin halkını maçlarımıza bekliyoruz. Hedefimize onlarla birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları, bu sezon 4 kupa hedefliyor - Son Dakika

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