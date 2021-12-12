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Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12.12.2021 17:17
Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak DurmuşBeşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2,...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak Durmuş

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2

BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2, Tilbe Şenyürek 15, Davis 16, Ayşegül Günay Aladağ 1, Ceren Gökdemir, Prezelj 11, Işılay Eğin 2

1. Periyot: 12-24

Devre: 26-38

3. Periyot: 50-51

5 Fauller çıkan: 31.45 Prezelj (BOTAŞ)

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 62-61 yendi.

Basketbol Süper Ligi, Fatih Güler, Sigorta, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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