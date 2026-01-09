Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler\'in başına gelenler olay oldu
09.01.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği İspanya Süper Kupa yarı finali sonrasında Arda Güler tartışması büyüyor. Milli futbolcu, 81. dakikaya kadar kulübede bekletildi. Bu durum tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar Arda'nın Real Madrid'den ayrılması gerektiğini belirtti. Teknik direktör Xabi Alonso, Arda'nın yedek kalmayı hak etmediğini savunan taraftarların tepkisini çekti. Arda'nın Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediği ve yeteneklerinin harcandığı yorumları yapıldı.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlıların 2-1 kazandığı mücadelede Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve 81. dakikada oyuna girmesi maç sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

TARAFTARLAR XABI ALONSO'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Arda Güler'in Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olduğu dakikalarda sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının büyük bölümünün teknik direktör Xabi Alonso'ya tepki gösterdiği görüldü. Taraftarlar, Arda'nın yedek kalmayı hak etmediğini savunurken Alonso'nun milli futbolcuyu en verimli olduğu oyun kurucu rolünde değerlendirmemesi de eleştiri aldı.

"REAL MADRID'DE HARCIYORLAR" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda dikkat çeken bir diğer detay ise görüşlerin büyük ölçüde benzerlik göstermesi oldu. İspanyol ve Türk taraftarların bir kısmı, Arda Güler'in Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediğini ve bu süreçte yeteneklerinin "harcandığını" dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, Arda'nın mevcut sistemde kendine yer bulamayacağını savunarak Real Madrid'den ayrılıp potansiyelini daha iyi kullanabileceği başka bir Avrupa devine gitmesi gerektiğini ileri sürdü.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Arda Güler'le ilgili sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

"XA'nın bu maçta Güler'i neden kulübeye oturttuğunu anlamıyorum. Real Madrid 2, Atletico 3 orta sahayla oynadı. Jude önde. Bu sistemde Arda eksik. O, yaratıcı ve oyun kurucu bir oyuncu"

"Xabi Alonso, Arda Güler'i 10 numara rolünde oynatmayı inatla reddediyor. Belki de Arda'nın kendi kariyeri hakkında bir karar verme zamanı gelmiştir"

"Maça 80. dakikada giren Arda Güler, vücut dili ve isteksiz oyunu ile mesajını verdi. Mesajı: 'Artık bu takımda oynamak istemiyorum"

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Ya bişey sorucam.Bu son dakika ekibinin içinde Arda'nın yakın akrabası filanmı var. 3 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin Gencay Ozcetin:
    Adam koşmuyor, top çalmıyor, pres yapmıyor, erken yoruluyor..Bana da biri bellingham mi,arda mı dese tabiki bellingham 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:12:47. #7.11#
SON DAKİKA: Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.