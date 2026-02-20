Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü - Son Dakika
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
20.02.2026 10:42
Benfica–Real Madrid maçından günler sonra Jose Mourinho ile Arda Güler'in bir süre birbirlerine baktıkları anlar ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin birbirine sert şekilde baktığı görülüyor.

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bir an da gündem oldu. Jose Mourinho ile Arda Güler'in bir süre birbirlerine baktıkları anlar kameralara yansıdı.

KAMERALAR O ANLARI YAKALADI

Karşılaşma sırasında ekrana gelen görüntülerde, Mourinho'nun Arda Güler'e doğru baktığı, genç futbolcunun da bu bakışa karşılık verdiği görüldü. Kısa süreli bakışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İki ismin geçmişte transfer söylentileri ve teknik direktör–oyuncu ilişkisi üzerinden sık sık anılması, bu görüntülerin daha da dikkat çekmesine neden oldu.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Benfica, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Omer Uslu Omer Uslu:
    Maçın skorunu da yazsaydınız bi zahmet 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
