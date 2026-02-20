Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bir an da gündem oldu. Jose Mourinho ile Arda Güler'in bir süre birbirlerine baktıkları anlar kameralara yansıdı.
Karşılaşma sırasında ekrana gelen görüntülerde, Mourinho'nun Arda Güler'e doğru baktığı, genç futbolcunun da bu bakışa karşılık verdiği görüldü. Kısa süreli bakışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İki ismin geçmişte transfer söylentileri ve teknik direktör–oyuncu ilişkisi üzerinden sık sık anılması, bu görüntülerin daha da dikkat çekmesine neden oldu.
