Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri iki gün boyunca birbirinden kritik mücadeleler bekliyor.
Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i sahasında konuk edecek. Zorlu mücadele yarın saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
Son Dakika › Spor › Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?