Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
20.01.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya'nın Atletico Madrid takımını sahasında ağırlayacak. Maç, yarın saat 20.45'te oynanacak. Bu önemli karşılaşmanın yanı sıra birçok kritik mücadele de futbolseverleri bekliyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri iki gün boyunca birbirinden kritik mücadeleler bekliyor.

GALATASARAY, ATLETICO MADRID'İ AĞIRLIYOR

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i sahasında konuk edecek. Zorlu mücadele yarın saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

DEV MAÇLARIN YAYIN BİLGİLERİ VE SAATLERİ

BUGÜN

  • 18.30 Kairat - Club Brugge: Tabii Spor
  • 20.45 Bodo/Glimt - Manchester City: Tabii Spor
  • 23.00 Real Madrid - Monaco: Tabi Spor 1
  • 23.00 Inter - Arsenal: Tabii Spor
  • 23.00 Villarreal - Ajax: Tabii Spor 6
  • 23.00 Tottenham - Borussia Dortmund: Tabii Spor 3
  • 23.00 Sporting - Paris Saint-Germain: Tabii Spor 2
  • 23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen: Tabii Spor 5
  • 23.00 Kopenhag - Napoli: Tabii Spor 4

YARIN

  • 20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt: Tabii Spor
  • 23.00 Chelsea - Pafos: Tabii Spor 4
  • 23.00 Atalanta - Athletic Bilbao: Tabii Spor 6
  • 23.00 Juventus - Benfica: Tabii Spor
  • 23.00 Slavia Prag - Barcelona: Tabii Spor 2
  • 23.00 Olimpik Marsilya - Liverpool: Tabii Spor 1
  • 23.00 Newcastle United - PSV: Tabii Spor 5
  • 23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise: Tabii Spor 3

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı
Trump’tan “Nobel“ mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum Trump'tan "Nobel" mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:27:51. #7.11#
SON DAKİKA: Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.