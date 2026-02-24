Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
24.02.2026 15:08
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off rövanşları bugün başlıyor; Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın ardından çarşamba günü Juventus deplasmanına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları için geri sayım tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik karşılaşmalar bugün ve 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY JUVENTUS DEPLASMANINDA

İlk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanşta çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçerek adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

RÖVANŞ PROGRAMI (TSİ)

Bugün:

  • 20.45 Atletico Madrid – Club Brugge
  • 23.00 Bayer Leverkusen – Olympiakos
  • 23.00 Inter – Bodo/Glimt
  • 23.00 Newcastle United – Karabağ

Yarın:

  • 20.45 Atalanta – Borussia Dortmund
  • 23.00 Juventus – Galatasaray
  • 23.00 Paris Saint-Germain – Monaco
  • 23.00 Real Madrid – Benfica

Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı rövanş maçlarında son 16 bileti alan takımlar netlik kazanacak.

Spor, Son Dakika

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    basarilar juve 1 18 Yanıtla
