Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları için geri sayım tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik karşılaşmalar bugün ve 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
İlk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanşta çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçerek adını son 16'ya yazdırmak istiyor.
Bugün:
Yarın:
Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı rövanş maçlarında son 16 bileti alan takımlar netlik kazanacak.
