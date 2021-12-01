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Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada - Son Dakika

Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada

01.12.2021 16:16

Fenerbahçeli İrfan Can ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Görüntülerde iki futbolcunun itiş kakış yaşadığı, sonrasında araya futbolcuların ve polislerin girdiği görülüyor.

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.

5-10 MAÇ ARASI CEZA

Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı. Göztepe ve Fenerbahçe, abartıldığı kadar bir olay yaşanmadığını açıkladı.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Ajansspor'un aktardığı görüntülerde iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada

Fenerbahçe, Çankaya, Göztepe, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada - Son Dakika
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