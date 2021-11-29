Herkes İçin Spor Federasyonunun yeni döneminin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bölükbaşı, toplantıda yaptığı açıklamada, tecrübeli, alanında başarılı yeni yönetim kurulu üyeleriyle yeni dönemde spor kültürünün toplumsal tabana yayılması adına daha fazla çalışacaklarını dile getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Yasin Bölükbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, faaliyet alanları ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirildi.

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