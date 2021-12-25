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Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi - Son Dakika

Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi

25.12.2021 19:19
Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların gündeminde olan Vedat Muriqi'e en ciddi teklifi Acun Ilıcalı'nın yaptığını belirtti. Dilmen, "Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim." diyen Dilmen, "En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için." dedi.

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Vedat Muriqi'in geleceğine ilişkin ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Dilmen, Kosovalı golcüye Acun Ilıcalı'nın teklif yaptığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ VAR"

Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir. Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için."

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Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi - Son Dakika
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