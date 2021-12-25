Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Vedat Muriqi'in geleceğine ilişkin ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Dilmen, Kosovalı golcüye Acun Ilıcalı'nın teklif yaptığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ VAR"

Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir. Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için."