Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

23.03.2026 10:54
Real Madrid ve Atletico Madrid arasında oynanan maçta Arda Güler, performansıyla dikkat çekti. Güler, 74 dakika sahada kaldı ve oyundan çıkarken Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı. Maçın 14. dakikasında vole vuruşuyla gole yaklaşan genç yıldız, üçüncü bölgede yüzde 92 pas isabet oranı yakaladı ve 5 top kazandı. İspanyol basını, Arda'nın hücumda takımla iyi uyum sağladığını ve savunma katkısını vurguladı.

Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ettiği derbide Arda Güler, performansı ve sahadaki hareketleriyle yine gündemin en çok konuşulan ismi oldu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Karşılaşmada 74 dakika sahada kalan milli futbolcu, oyundan çıkarken Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı. Arda'ya destek veren isimler arasında oyuna girmeye hazırlanan Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga da yer aldı.

VOLE ŞUTU TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Maçın 14. dakikasında Dani Carvajal'ın ortasına gelişine vole vuran Arda Güler, gole çok yaklaştı. Top az farkla auta giderken, bu şut tribünlerde büyük heyecan yarattı.

İSTATİSTİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Genç yıldız, derbiyi 1'i isabetli 2 şutla tamamlarken 2 kilit pas verdi. Üçüncü bölgede yüzde 92 pas isabet oranı yakalayan Arda, 5 top kazandı ve 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı.

İSPANYOL BASININDAN FARKLI YORUMLAR

İspanyol basını, Arda Güler'in performansını farklı açılardan değerlendirdi. El Desmarque, genç oyuncunun ilk yarıda etkili olduğunu ancak ikinci yarıda düşüş yaşadığını yazdı. Defensa Central, Arda'nın hücumda takımla iyi uyum sağladığını vurguladı. La Galerna, "Onunla bir korner bile yarım gol" yorumunu yaparken, Sport ise oyuncunun savunma katkısına dikkat çekti.

FORM GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz hafta 68 metreden attığı golle gündem olan Arda Güler, derbide de performansıyla öne çıkarak form grafiğini sürdürdü.

O anlardan kareler;

Santiago Bernabeu, Atletico Madrid, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Neden Arda Güler haberleri İmamoğlu haberlerinden daha fazla yapılıyor ? İmamoğlunu medyadan uzaklaştırınca elinize bir şey mi geçecek ? 1 1 Yanıtla
    cbfh99k79t cbfh99k79t:
    biri ülkeyi temsil ediyor diğeri hırsızları 2 1
  • rs202020 rs202020:
    çok değil yarın da yerden yere vurursun SON DAKİKA editörü.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
