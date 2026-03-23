Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ettiği derbide Arda Güler, performansı ve sahadaki hareketleriyle yine gündemin en çok konuşulan ismi oldu.
Karşılaşmada 74 dakika sahada kalan milli futbolcu, oyundan çıkarken Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı. Arda'ya destek veren isimler arasında oyuna girmeye hazırlanan Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga da yer aldı.
Maçın 14. dakikasında Dani Carvajal'ın ortasına gelişine vole vuran Arda Güler, gole çok yaklaştı. Top az farkla auta giderken, bu şut tribünlerde büyük heyecan yarattı.
Genç yıldız, derbiyi 1'i isabetli 2 şutla tamamlarken 2 kilit pas verdi. Üçüncü bölgede yüzde 92 pas isabet oranı yakalayan Arda, 5 top kazandı ve 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı.
İspanyol basını, Arda Güler'in performansını farklı açılardan değerlendirdi. El Desmarque, genç oyuncunun ilk yarıda etkili olduğunu ancak ikinci yarıda düşüş yaşadığını yazdı. Defensa Central, Arda'nın hücumda takımla iyi uyum sağladığını vurguladı. La Galerna, "Onunla bir korner bile yarım gol" yorumunu yaparken, Sport ise oyuncunun savunma katkısına dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta 68 metreden attığı golle gündem olan Arda Güler, derbide de performansıyla öne çıkarak form grafiğini sürdürdü.
O anlardan kareler;
Son Dakika › Spor › Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket - Son Dakika
