Fenerbahçe'nin yeni transferi Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sarı-lacivertli camiayı şimdiden heyecanlandırmaya başladı.
Kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki santrfor, yeni sezon öncesi kelimenin tam anlamıyla kampa girdi. Birçok futbolcunun tatilde olduğu, sezonun yorgunluğunu attığı bu dönemde Muriqi, bireysel olarak yoğun bir antrenman programına başladı.
Tatil yapmak yerine erkenden kolları sıvayan golcü oyuncunun bu profesyonel ve hırslı tutumu, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış topladı. Sosyal medyada takdir toplayan Kosovalı yıldız, yeni sezonda Fenerbahçe’nin gol yükünü sırtlamaya hazır olduğunun sinyallerini şimdiden güçlü bir şekilde verdi.
Son Dakika › Spor › Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)