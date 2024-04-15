Wanda Nara, yaptığı paylaşımla 'Hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi

Emrullah Tetik:

Babası lopezmi,icardimi tanımadığımız birimi yoksa?

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Serkan Beyhan: 6S DE KAÇ FUTBOLCU VARSA O KADAR İHTİMAL VARDIR 213 21

Ali Arslan: Kimbilir kimden, bu arada icardinin makyajlarini göremez olduk, 8 3