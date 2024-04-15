Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Yıldız futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan konuyla birçok yorum geldi. Taraftarlar, "Yenge maç üstü ağzını hayra aç ya bak maç üstü diyorum ya" şeklinde meraklarını dile getiren yorumlarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayranlarının büyük bir kısmı da ünlü modelin hamile olduğu iddiası ortaya attı.
Bu gelişmelerin ardından Nara'nın ise sosyal medya hesabından hangi konu hakkında açıklama yapacağı birçok kesim tarafından merak edilmeye başlandı.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara, yaptığı paylaşımla 'Hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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