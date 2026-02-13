Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı

Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt\'u Fenerbahçe kaptı
13.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu; anlaşmada kiralık oyuncu ve kamp desteği maddeleri de yer aldı.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç yıldızı Adem Yeşilyurt'un yeni adresi belli oldu. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, 7 Ocak'ta Karşıyaka ile ilk teması kurdu ve transferde anlaşmaya vardı. Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan üç kulübün de takip ettiği Adem Yeşilyurt için sarı-lacivertliler devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya iki taksitte 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 25 pay vereceği öğrenildi.

KİRALIK OYUNCU VE KAMP DETAYI

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin gelecek sezon Karşıyaka'ya 3 kiralık genç oyuncu göndereceği belirtildi. Bu oyuncuların başka kulüplere satılması halinde İzmir temsilcisi transferlerden yüzde 5 pay alacak.

Karşıyaka ayrıca sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapacak ve yaklaşık 100 bin euro tutarındaki kamp masrafları sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak.

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    yildiz yapip satip parasiyla yeni cengiz underler getiren klup 5 10 Yanıtla
  • Mhmt Ayr Mhmt Ayr:
    Koskoca Fenerbahçe 500 bin euro yu 2 taksitte ödeyecek yabancı olduğu peşim milyon dolarlar verirler yazıklar olsun 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:11:08. #7.11#
SON DAKİKA: Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.