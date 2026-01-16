Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza - Son Dakika
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
16.01.2026 14:53
PFDK, Adanaspor'a kadroda atletik performans antrenörü bulunmaması gerekçesiyle 450 bin TL para cezası verdi. Ekonomik sorunlarla boğuşan kulüp, daha önce de haciz ve ''3 bin 500 TL'lik hesap'' iddiasıyla gündeme gelmişti.

Mali sıkıntılarla gündeme gelen Adanaspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ceza çıktı. PFDK, takım kadrosunda atletik performans antrenörü bulunmaması nedeniyle turuncu-beyazlı kulübe 450 bin TL para cezası verdi.

PFDK'DAN ADANASPOR'A 450 BİN TL PARA CEZASI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlarla dikkat çeken Adanaspor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 450 bin TL'lik ceza verildi. Kararın gerekçesi, kulübün kadrosunda bulundurması zorunlu antrenörlerden atletik performans antrenörünün yer almaması olarak açıklandı.

TFF: TALİMATA AYKIRILIK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

TFF'nin açıklamasında, Adanaspor A.Ş.'nin 2025/2026 sezonu başından itibaren kadrosunda bulundurması gereken atletik performans antrenörünü bulundurmamasının "Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı"na aykırılık oluşturduğu belirtilerek, ilgili madde uyarınca 450 bin TL para cezası uygulandığı ifade edildi.

KRİZLERİN ARDINDAN YENİ DARBE

Adanaspor'un cezayı nasıl ödeyeceği merak konusu olurken, kulüp daha önce de borçları nedeniyle yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelmişti. Turuncu-beyazlıların takım otobüsünün borçlar nedeniyle haczedildiği süreçte, deplasmana giderken bir lokantada yedikleri yemeğin 3 bin 500 TL'lik hesabını ödeyemedikleri ve bir süre restoranda beklemek zorunda kaldıkları iddia edilmişti. Söz konusu ücretin o dönemki teknik direktör Yüksel Yeşilova tarafından ödendiği belirtilmişti.

