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Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor - Son Dakika

Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor

29.11.2021 22:44

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Hafta içi Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, İzmir'den de 1 puanla döndü ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'ya isyan ederken, Portekizli hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı.

Fenerbahçe'de kötü gidiş durdurulamıyor. Göztepe'yle berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Vitor Pereira'yı istifaya çağırdı.

TARAFTAR KAZAN KALDIRDI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalması sonrası sarı-lacivertliler kazan kaldırdı. Sosyal medyada teknik direktör Vitor Pereira'ya isyan eden taraftarlar, Portekizli hocayı istifaya çağırdı.

Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor - Son Dakika
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