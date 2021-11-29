Fenerbahçe'de kötü gidiş durdurulamıyor. Göztepe'yle berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Vitor Pereira'yı istifaya çağırdı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalması sonrası sarı-lacivertliler kazan kaldırdı. Sosyal medyada teknik direktör Vitor Pereira'ya isyan eden taraftarlar, Portekizli hocayı istifaya çağırdı.
Son Dakika › Spor › Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor - Son Dakika Spor