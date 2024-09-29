Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdikleri Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tesisin basketbol camiasına ve gelecekteki nesillere önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Türkoğlu, projeye emeği geçen tüm kişilere teşekkür etti.

29.09.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Bu tesis, Türkiye Yüzyılına yakışır önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Türk basketbolu adına önemli bir tesis olan Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yöneticiler ve basketbolseverlerin katılımı ile açıldı. 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi yapılan açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türk basketbolu için çok önemli bir adımı atmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası vesilesiyle burada bizlerle olduğunuz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol camiası büyük bir gelenek ve bağlılık taşımaktadır. Bu camiaya yakışan ve gelecek nesillere miras kalacak bir merkezin hayallerini kurduk. Basketbol Gelişim Merkezi'nin kurulması, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek, Türkiye Yüzyılına yakışır önemli bir dönüm noktasıdır. Bu merkezi dünya çapında bir seviyeye ulaştırmak için gerekli her türlü altyapıya sahiptir ancak Basketbol Gelişim Merkezi bir çatıdır. Bunu gerçek anlamda bir buluşma haline getirecek olanlar başta sporcularımız ve taraftarlarımız olmak üzere basketbol ailelerimizin değerli üyeleridir. Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımında emeği geçen bakanlarımıza, bu eşsiz yapıyı tasarlayan mimarlarımıza, inşaat sürecini yürüten firmalarımıza ve görev alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje basketbola gönül veren başarıya inanan herkesin ortak zaferidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hidayet Türkoğlu, Basketbol, Politika, Türkiye, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement