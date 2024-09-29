Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Bu tesis, Türkiye Yüzyılına yakışır önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Türk basketbolu adına önemli bir tesis olan Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yöneticiler ve basketbolseverlerin katılımı ile açıldı. 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi yapılan açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türk basketbolu için çok önemli bir adımı atmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası vesilesiyle burada bizlerle olduğunuz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol camiası büyük bir gelenek ve bağlılık taşımaktadır. Bu camiaya yakışan ve gelecek nesillere miras kalacak bir merkezin hayallerini kurduk. Basketbol Gelişim Merkezi'nin kurulması, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek, Türkiye Yüzyılına yakışır önemli bir dönüm noktasıdır. Bu merkezi dünya çapında bir seviyeye ulaştırmak için gerekli her türlü altyapıya sahiptir ancak Basketbol Gelişim Merkezi bir çatıdır. Bunu gerçek anlamda bir buluşma haline getirecek olanlar başta sporcularımız ve taraftarlarımız olmak üzere basketbol ailelerimizin değerli üyeleridir. Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımında emeği geçen bakanlarımıza, bu eşsiz yapıyı tasarlayan mimarlarımıza, inşaat sürecini yürüten firmalarımıza ve görev alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje basketbola gönül veren başarıya inanan herkesin ortak zaferidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL