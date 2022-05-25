Hikmet Çiftçili Kaiserlautern 2'nci Lig'e yükseldi

Almanya 3'üncü Ligi'nde sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Kaiserlautern, play out karşılaşmasında Dinamo Dresden'i eleyerek 2'nci Lig'e yükseldi.

Almanya 3'üncü Ligi'nde Hikmet Çiftçi'nin formasını giydiği Kaiserlautern, 2'nci Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Kaiserlautern, play out karşılaşmasında Dresden ile karşı karşıya geldi. Sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan Kaiserlautern, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst lige çıktı.

HİKMET ÇİFTÇİ FAKTÖRÜ

Kaiserlautern'de Türk futbolcu Hikmet Çiftçi gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Daha önce Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da boy gösteren Çiftçi, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı. Sakatlığını atlattıktan sonra eski teknik direktör Marco Antwerpen ve şimdiki teknik direktör Dirk Schuster'in değişmezleri arasına giren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının bir üst lige çıkmasına; 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.