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Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz - Son Dakika

Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz

01.02.2022 17:13
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Cuma gününe kadar hazır hale gelip rövanşı almak istiyoruz.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Cuma gününe kadar hazır hale gelip rövanşı almak istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Tekrar seriye ihtiyacımız var" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24'üncü haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına başladı. U19 takımı ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Hikmet Karaman, futbolculara uyarılarda bulundu. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Karaman, "Ligde fazla oynayamayan oyuncularımızla koronavirüs nedeniyle idman eksiği olan Mert Çetin'in geri kaldığı dönem oldu. Bugün U19 takımımız ile ligde fazla oynamayan futbolcularımız hazırlık maçı yapıyor. Cuma gününe kadar hazır hale gelip rövanşı almak istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Tekrar seriye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM"

Hikmet Karaman, Atakaş Hatayspor maçının ardından Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda, Galatasaray ile de lig maçında mücadele edeceklerini dile getirerek, "Büyük takımla maç oynandığında tempo inanılmaz yüksek. Büyük maçlara karşı alınan galibiyetten sonraki maçlar hep kötü geçer. Biz 2 maçı üst üste oynayacağız. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar geri geldiğinde hava çok değişiyor. Orada mutlaka puan kaybı yaşıyorlar. Biz 2 büyük maç oynayacağız. Onun için güçlü ve kuvvetli olmamız lazım. 2 büyük maçın üstesinden gelmemiz gerekiyor. Önemli olan burada Hatayspor ile oynayacağımız lig maçı. En önemli şey ilk maç. Hatayspor maçından sonra da Türkiye Kupası maçına bakarız" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
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Hikmet Karaman, Kayserispor, Hatayspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz - Son Dakika Spor


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