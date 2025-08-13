Hilmi Mucık Dünya Şampiyonasında Madalya Hedefliyor

Bosna Hersek'te geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olan milli judocu Hilmi Mucık, dünya şampiyonasında madalya almayı hedefliyor.

Gençler kategorisinde 66 kilogramda Türkiye'yi temsil eden 19 yaşındaki milli judocu Hilmi Mucık, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Yirmi madalyası bulunan genç sporcu, eylül ayındaki Avrupa ve ekim ayında düzenlenecek dünya şampiyonalarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Mucık, AA muhabirine, judoya 10 yaşında başladığını ve her yıl üstüne yeni başarılar katarak devam ettiğini söyledi. En son 2024 yılında Bosna Hersek'teki Gençler Avrupa Kupası'nda kategorisinde altın madalya kazandığını hatırlatan Mucık, "2025 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Şimdi önümüzde Macaristan Kupası var. Orada birinci olmayı hedefliyorum. Ondan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonluğu var." dedi.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Mucık, hocaları ve arkadaşlarıyla birlikte verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Antrenman programlarını aksatmadan sürdürdüğünü anlatan Mucık, "Şu anda ulusal ve uluslararası olmak üzere 20 madalyam var." diye konuştu.

"İstiklal Marşı'mızı okutmayı istiyorum"

İlk hedef olarak Macaristan Kupası'nda birincilik kazanmayı amaçladığını söyleyen Mucık, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Avrupa, ekimde de dünya şampiyonası olacak. İnşallah ikisinde de birinci olmayı hedefliyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmayı istiyorum. Büyükler kategorisinde de adım adım ilerleyip başarılarımı olimpiyat madalyasıyla taçlandırmayı hedefliyorum."

Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal ise Hilmi Mucık'ın gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Gençlerde Avrupa ve dünyada madalya alıp inşallah ilerleyen yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil edebilecek kapasitede bir sporcu. Biz kendisine güveniyoruz. Çok çalışkan, disiplini ve akıllı bir sporcumuz." diye konuştu.