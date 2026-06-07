Hiperaktiviteyi Yüzmeyle Aşan Genç Yüzücü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hiperaktiviteyi Yüzmeyle Aşan Genç Yüzücü

Hiperaktiviteyi Yüzmeyle Aşan Genç Yüzücü
07.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Mehmet Arda Öner, yüzme sayesinde 83 madalya kazandı ve milli takım hedefliyor.

Elazığ'da çocuk yaşta konulan hiperaktivite teşhisinin ardından fazla enerjisini havuzda disipline eden 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner, 9 yıllık kariyerine 83 madalya ve Türkiye dereceleri sığdırdı.

Henüz 6-7 yaşlarındayken yerinde duramadığı gerekçesiyle doktora götürülen Öner'e hiperaktivite teşhisi konuldu.

Öner, doktorların tavsiyesi ve ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanıştı.

Olimpik yüzme havuzunda eğitime başladıktan sonra 8 yaşındayken Elazığ Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerince paletli yüzmedeki yeteneği keşfedilen Öner, bu alanda kulüp adına pek çok müsabakaya katıldı.

Katıldığı yarışmalarda 9 yılda 83 madalya, kupa ve başarı belgeleri kazanan Öner, milli yüzücü olup Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyor.

"İlk madalyamı 8 yaşında aldım"

Öner, AA muhabirine, hiperaktivite teşhisinin ardından doktorların fazla enerjisini disipline edebilmesi için spor yapmasını tavsiye ettiğini söyledi.

"Babam da hem yüzme öğrenmem hem de enerjimi boşaltmam için yüzmeye yazdırdı. Yüzmeye başladıktan sonra yeteneğim olduğunu fark ettiler ve bu dalda daha profesyonel bir şekilde ilerleyebilmem için Elazığ Belediyesi Spor Kulübüne aldılar. Ben de ondan sonra yüzmeyi bırakamadım." diyen Öner, zamanla yüzme sporuna büyük bir tutkuyla bağlandığını, bu sporun hem zihinsel hem de bedensel gelişimine çok katkı sağladığını belirtti.

Fen lisesinde okuduğunu ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Öncelikle hedefim milli takıma girmek ve ülkemi uluslararası yarışlarda temsil etmek, aynı zamanda eğitim hayatımda da iyi bir kariyer yapmak, diş hekimi olmak istiyorum. Yüzmeyi çok sevdiğim için eğitimimi ve yüzmeyi birlikte sürdürmek istiyorum. Bugüne kadar ulusal yarışmalarda, Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 400 metre çift palette Türkiye ikinciliği, 200 metre çift palette ise Türkiye üçüncülüğü derecem var. Onun dışında okul sporları Türkiye finallerinde, 50 metre çift palette Türkiye üçüncülüğüm ve 100 metre çift palette Türkiye üçüncülüğüm bulunmakta. İlk madalyamı 8 yaşında aldım, 8 yaşından bu yana toplamda 83 madalya kazandım, hedefim ise milli takıma girebilmek."

"Ailesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz"

Anne Zuhal Öner de Arda'nın daha emeklerken bile çok hareketli olduğunu, yürümeye başladıktan sonra hiperaktif olduğunu anladıklarını belirtti.

Doktorun ilaç tedavisi ya da spor tavsiye ettiğini, bunun üzerine ilaç tedavisi yerine Arda'yı yüzmeye yönlendirdiklerini ifade eden Öner, "Yüzmede daha iyi olacağını düşündük, suyu da zaten çok seviyordu. Böylelikle yüzmeye başladı, hiç bırakmadı, dereceleri de var. Okul hayatı da başarılı, LGS döneminde sınavlarını hiç aksatmadı, fen lisesini kazandı. Şu anda derslerinde de çok iyi. Ailesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz, kendisine her konuda güveniyoruz." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Seda Gündoğdu da Arda'nın paletli yüzmede gelecek vadeden bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Arda'yla hiperaktivitesi sayesinde tanıştık, iyi ki de tanıştık. Arda başarılarıyla kulübümüzü ve ilimizi fazlasıyla gururlandırarak önemli başarılar elde etti, etmeye de devam edecek inşallah. Kulübümüze destek veren Belediye Başkanı'mız Şahin Şerifoğulları ve Kulüp Başkanı'mız Nazif Bilginoğlu'na da teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Dikkat Eksikliği, Milli Takım, Mehmet Arda, Türkiye, Elazığ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hiperaktiviteyi Yüzmeyle Aşan Genç Yüzücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:51:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Hiperaktiviteyi Yüzmeyle Aşan Genç Yüzücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.