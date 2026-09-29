Hira Nur Turgut, 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası\'nda bronz ve gümüş kazandı

Kosova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı milli sporcu Hira Nur Turgut, kadınlar 78 kiloda bronz, karışık takımlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Kosova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Manisa Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Hira Nur Turgut, başarılı performansıyla 2 madalya elde etti.

Kadınlar 78 kiloda mücadele eden Hira Nur Turgut, rakipleri karşısında başarılı müsabakalar çıkararak Balkan üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Manisalı milli sporcu, şampiyonanın karışık takımlar müsabakalarında da Türkiye adına tatamiye çıktı. Türkiye, organizasyonu Balkan ikincisi olarak tamamlarken gümüş madalya kazandı. Hira Nur Turgut da milli takımın elde ettiği bu başarıya katkı sağladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Hira Nur Turgut'un elde ettiği başarının Manisa adına gurur verici olduğunu belirterek, "Kosova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek 2 madalya kazanan milli sporcumuz Hira Nur Turgut'u tebrik ediyorum. Sporcumuzun elde ettiği bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve ailesini de kutluyor, Hira Nur Turgut'a başarılarının devamını diliyorum." dedi.