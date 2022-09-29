Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan takımın 141 puanla 8'inci, Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk Temizdemir'den oluşan takımın ise 139 puanla 21'inci sırayı aldığı aktarıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonda trap kategorisinde karışık müsabakaları yapıldı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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