Hisarcık\'ta Gençlik Yürüyüşü

Spor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik Yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Ahmet Can, Seydi Resul İmam Hatip Lisesi, Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Şehitler Ortaokulu bando takımı eşliğinde Hükümet Konağı önünde başlayan Gençlik Yürüyüşü Süleyman Demirel Bulvarı, Mustafa Keleş Caddesi, Kadılar Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Gençlik Parkı ve Uzun Çarşı Güzergahını takip ederek belediye önünde sona erdi. - KÜTAHYA