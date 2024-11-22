Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi

Hisarcık\'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi.

22.11.2024 14:18
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi.

Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 12 öğretmen katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda, Şehitler Ortaokulundan Matematik Öğretmeni Bahar Köylü birinci, Şehitler Ortaokulundan Fen Bilgisi Öğretmeni Meltem Zengin ikinci ve Atatürk İlkokulundan Sınıf Öğretmeni Nuriye Girgin üçüncü oldu.

Erkeklerde, Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Sınıf Öğretmeni Serkan Hancı birinci, Cumhuriyet İlkokulundan Sınıf Öğretmeni Ekrem Girgin ikinci ve Şehitler Ortaokulundan Din Kültürü Öğretmeni Ramazan Şahin üçüncü oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika
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