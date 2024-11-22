Hisarcık\'ta öğretmenler arası satranç turnuvası

Spor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen öğretmenler arası satranç turnuvası sona erdi.

Halk Eğitim Merkezinde puan usulü yapılan ve hayli çekişmeli geçen turnuva sonunda, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Selim Özyurt birinci, Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ekrem Girgin ikinci ve Şehitler Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yılmaz Kaplan üçüncü oldu. - KÜTAHYA