Hizan\'da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Spor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçe stadyumunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin gösterileri ile devam eden programda, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından madalya ve kupaları verildi.

Program, Kaymakam Özçelik, ilçe protokolü ve vatandaşların halkoyunlarına eşlik etmesi ile son buldu.

Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS