Hoffenheim-Beşiktaş Avrupa Ligi maçının hakemleri ve kadroları açıklandı

Hoffenheim-Beşiktaş Avrupa Ligi maçının hakemleri ve kadroları açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri ve kadroları açıklandı. Karşılaşma Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak; Belçikalı hakem üçlüsü Lawrence Visser, Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers'ten oluşuyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Rhein-Neckar-Arena
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers (Belçika)
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani, Hlozek
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh
Kaynak: AA
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