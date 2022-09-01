Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı

01.09.2022 18:44
Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u transfer etti.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Oğuzhan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012-2022 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi.

Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 4. haftası geride kalan Eredivisie'de puansız son sırada yer alıyor.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
Kaynak: AA

Oğuzhan Özyakup, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement