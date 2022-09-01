Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Oğuzhan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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