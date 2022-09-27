Vitesse'nin yeni teknik direktörü Cocu oldu

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman Thomas Letsch'in yerine 51 yaşındaki Hollandalı Cocu'yla 2024'ün sezon ortasına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Phillip Cocu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.
Vitesse, 7 haftanın tamamlandığı ligde 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisinde geçen hafta görevini bırakan Letsch, Bundesliga ekiplerinden Bochum'un başına geçmişti.
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