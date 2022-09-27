Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman Thomas Letsch'in yerine 51 yaşındaki Hollandalı Cocu'yla 2024'ün sezon ortasına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Phillip Cocu, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Vitesse'nin yeni teknik direktörü Cocu oldu - Son Dakika

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