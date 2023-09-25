Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mücadelenin 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü 13.00'te oynanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ajax'ın konuk ettiği Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.