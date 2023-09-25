Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek - Son Dakika

Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek

Son Güncelleme: 25.09.2023 20:28

Yarıda kalan Ajax-Feyenoord karşılaşması, seyircisiz olarak tamamlanacak. Hollanda Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül'de oynanacağını duyurdu.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax- Feyenoord maçı, kaldığı yerden seyircisiz oynanarak devam edecek.

SEYİRCİSİZ OLARAK TAMAMLANACAK

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mücadelenin 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü 13.00'te oynanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ajax'ın konuk ettiği Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.

Görüntü: Exxen
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek - Son Dakika
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