Hollanda'da Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmamasına tepkiler - Son Dakika
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Hollanda'da Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmamasına tepkiler

17.10.2022 15:02
Hollanda'da Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmamasına tepkiler

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmama kararının saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmama kararının saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi.

Kökçü, dün deplasmanda AZ Alkmaar'a oynadıkları maçta LGBT'yi simgelediği gerekçesiyle takımı Feyenoord'un gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmayacağını açıklaması üzerine eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkiler de aldı.

Feyenoord'un teknik direktörü Slot, maç sonrası basına yaptığı açıklamada, Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmama kararının saygıyla karşılanması gerektiğini belirterek, "Kendisi ile hafta başında konuyla ilgili görüşme yaptık ve onu ikna edemeyeceğimi anladım. Kendisi dininden dolayı bunu yapmama konusunda çok emindi ve bunun üzerine bu maç için başka bir kaptan belirledik. Başka insanların düşüncelerini anlayışla karşılıyoruz." dedi.

Oyuncuyla yapılan görüşmenin kolay olmadığını ifade eden takımın müdürü Dennis te Kloese ise, "Geçerli sebeplerden dolayı bir kişinin arkasında durmadığı şeyi yapmasını zorlamak doğru olmaz. Bu onun için geçerli bir sebepse, buna saygı duymalısın. Teknik ve futbol kalitesine göre değerlendirdiğimizde, son haftalarda Orkun'daki gelişmeyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Eski milli futbolcu Pierre van Hooijdonk ise, "Ne yapacağını kendisi bilir. Buna saygı duymak zorundasın ama üzgünüm. Bu kaçırılmış bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel medyada çıkan haberde, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonunun (KNVB) Eredivisie'de geçen hafta sonu yapılan eyleme katılıp katılmamakta herkesin özgür olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Excelsior takımının kaptanı Redouan El Yaakoubi'nin de gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmadığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden aralarında Hollandalıların da bulunduğu yapılan paylaşımlarda ise, Kökçü'nün verdiği karara saygı duyulması, futbolun siyasete karıştırılmaması gerektiği ve gökkuşağının spor ile alakası olmadığı yorumları yer aldı.

Orkun Kökçü, dün kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden kaptanlık pazubendini takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının, bu konuda hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliyorum. Umarım, dini seçimime de saygı gösterilir." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Kökçü'nün yerine Gernot Trauner'in kaptanlık pazubendini taktığı lig maçında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 3-1 yenmiş, 90 dakika boyunca sahada kalan Kökçü de takımının ilk golünü penaltıdan kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Orkun Kökçü, Feyenoord, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda'da Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmamasına tepkiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da Orkun Kökçü'nün gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmamasına tepkiler - Son Dakika
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