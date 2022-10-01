Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye'yle ortak kamp yapmaktan memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye'yle ortak kamp yapmaktan memnun

01.10.2022 11:20

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, Türk sporcularla ortak kamp yapmanın kendilerine çok fayda sağladığını söyledi.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, Türk sporcularla ortak kamp yapmanın kendilerine çok fayda sağladığını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Milli Takımı'nın kampına dahil olan Hollandalı boksörler, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, AA muhabirine, kampa 3 sporcu ile geldiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na bu sporculardan ikisinin katılacağını belirten Yanık, "Annem babam 1970'li yıllarda Hollanda'ya gitmiş. Ben 15 yıl önce boksa ilgi duymaya başladım. Müsabakalara çıktım. 38 maç yaptım, hiç mağlubiyetim yok. Antrenörlük yapmaya karar verdim. Hollanda'da yılın antrenörü seçildim. İngilizler ve Kübalılarla çalıştım. Daha sonra Hollanda'nın başantrenörü olmamı istediler ve ben de kabul ettim." dedi.

Yurt dışında bir yabancı olarak çalışmanın birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Yabancı kökenli olduğun için diğerlerinden bir üst seviyede bulunman gerekiyor. Sürekli başarı ile geri döndüm. Her zaman bir derecem oluyor. Kendi vatanıma geldiğimde değişik bir duygu oluyor. Buraya geldiğimde yabancılık hissetmiyorum. Boksörlerim hissediyor ama onlara da o duyguyu iletmeye çalışıyorum. Onlar benim misafirim olmuş oluyor. Hollanda'dan, kadınlarda Türk boksu en üst seviyede görünüyor. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları burada. Daha üst seviyesi yok. Buradaki ikili, üçlü kampta onlarla kendimizi ölçüyoruz. Faydası çok oluyor."

Yanık, Türk boksunun 2019 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan itibaren atağa geçtiğine işaret ederek, "Oradan itibaren ilerleme başlamıştı. Altyapısı zaten yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek istediklerini vurgulayan Yanık, asıl hedefinin ise olimpiyatlar olduğunu kaydetti.

Hollandalı boksör Chesley Heijnen ise zorlu bir kampa geldiklerine dikkat çekerek, "Bizim hedefimiz diğer takımlar gibi Avrupa Şampiyonası'nda derece almak. Ben en son Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı Hollanda'da çok sayıda genç, enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ediyor Hollanda'da çok sayıda genç, enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ediyor Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti
Kaynak: AA

Hollanda, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye'yle ortak kamp yapmaktan memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
16:11 Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 17:26:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye'yle ortak kamp yapmaktan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement