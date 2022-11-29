Hollanda sürprize izin vermedi! Ev sahibi Katar, Dünya Kupası macerasını puansız tamamladı

Hollanda ile Katar, 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda 2-0 kazandı.

HOLLANDA ZORLANMADI

Karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gakpo ve 49. dakikada Frankie de Jong kaydetti. Bu sonuçla Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya puansız veda etti.

SON 16'YA LİDER GİTTİLER

2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Hollanda, Katar'ı devirerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. Portakallar'ın bu turda rakibi B Grubu'nun 2. olacak. B Grubu'nda İngiltere, İran, ABD ve Galler bulunuyor.