Hollanda ile Katar, 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gakpo ve 49. dakikada Frankie de Jong kaydetti. Bu sonuçla Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya puansız veda etti.
2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Hollanda, Katar'ı devirerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. Portakallar'ın bu turda rakibi B Grubu'nun 2. olacak. B Grubu'nda İngiltere, İran, ABD ve Galler bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Hollanda sürprize izin vermedi! Ev sahibi Katar, Dünya Kupası macerasını puansız tamamladı - Son Dakika