Ajax'ın üst yöneticisi Van der Sar'dan Ahmet Kaplan ve Naci Ünüvar değerlendirmesi - Son Dakika
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Ajax'ın üst yöneticisi Van der Sar'dan Ahmet Kaplan ve Naci Ünüvar değerlendirmesi

25.08.2022 23:15
Ajax'ın üst yöneticisi Van der Sar'dan Ahmet Kaplan ve Naci Ünüvar değerlendirmesi

Hollanda temsilcisi Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar, takımın kadrosunda yer alan Türk futbolcular Ahmetcan Kaplan için "potansiyeli yüksek" değerlendirmesinde bulunurken, Naci Ünüvar için ise "çok yetenekli" ifadelerini kullandı.

Hollanda temsilcisi Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar, takımın kadrosunda yer alan Türk futbolcular Ahmetcan Kaplan için "potansiyeli yüksek" değerlendirmesinde bulunurken, Naci Ünüvar için ise "çok yetenekli" ifadelerini kullandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grup kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Van der Sar, Trabzonspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın genç olmasına rağmen potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Ahmetcan, hızlı ve güçlü bir defans oyuncusu. Kendisini geliştireceğine de inanıyorum." dedi.

Takımın kadrosunda yer alan bir diğer Türk oyuncu Naci Ünüvar'ı da değerlendiren Van der Sar, 19 yaşındaki oyuncunun da çok yetenekli olduğunu dile getirdi.

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Napoli ve Rangers ile eşleşmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Van der Sar, "Fantastik bir grubumuz var. Zor olacak, sonraki tur için zorlu bir mücadele vereceğiz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Hollanda, CEO, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax'ın üst yöneticisi Van der Sar'dan Ahmet Kaplan ve Naci Ünüvar değerlendirmesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ajax'ın üst yöneticisi Van der Sar'dan Ahmet Kaplan ve Naci Ünüvar değerlendirmesi - Son Dakika
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