Filenin Sultanları, dünya şampiyonasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Filenin Sultanları, dünya şampiyonasının hazırlıklarına başladı

29.07.2022 10:22
Filenin Sultanları, dünya şampiyonasının hazırlıklarına başladı

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın hazırlıklarına başladı.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda çalışmalarını Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde sürdüren Filenin Sultanları'nın 18 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Ayçin Akyol

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar

Milliler, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ile ikili kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, dünya şampiyonasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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