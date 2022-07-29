Milliler, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ile ikili kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak. - İSTANBUL

Hollanda ve Polonya 'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın hazırlıklarına başladı.

Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, dünya şampiyonasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.