Hollandalı orta saha Galatasaray\'ın teklifini reddetti

12.01.2026 16:06
Juventus'ta forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini reddetti. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Koopmeiners, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi ve Juventus'ta kalmayı tercih etti. Bu sezon 24 maçta forma giyen ve güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

JUVENTUS'TA GÜVEN KAZANIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Juventus'ta giderek daha fazla güven kazanan Teun Koopmeiners'in henüz gol atamamasına rağmen kendisini "bir kahraman gibi" hissetmeye başladığı ifade edildi.

GALATASARAY TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların transfer girişiminin bu aşamada sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

BU SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 24 maçta süre aldı. Güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu belirtilen Koopmeiners'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    şaka gibi juve nere cincon nireeee 2 2 Yanıtla
