Hollandalı orta saha Galatasaray\'ın teklifini reddetti

Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği iddia edilen Teun Koopmeiners için İtalya'dan dikkat çeken bir haber çıktı. La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus forması giyen Hollandalı orta saha, sarı-kırmızılılardan gelen teklifi kabul etmedi.

JUVENTUS'TA GÜVEN KAZANIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Juventus'ta giderek daha fazla güven kazanan Teun Koopmeiners'in henüz gol atamamasına rağmen kendisini "bir kahraman gibi" hissetmeye başladığı ifade edildi.

GALATASARAY TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların transfer girişiminin bu aşamada sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

BU SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 24 maçta süre aldı. Güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu belirtilen Koopmeiners'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.